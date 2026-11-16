Над Смоленской областью за ночь сбили 23 украинских беспилотника
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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 беспилотника над Смоленской областью минувшей ночью. Атака обошлась без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По словам главы области, все воздушные цели были перехвачены подразделениями Министерства обороны РФ. В результате происшествия никто из местных жителей не получил травм, объекты инфраструктуры остались целыми.
Губернатор призвал население сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. Особое внимание он обратил на опасность упавших фрагментов дронов.
«При обнаружении обломков беспилотников не приближайтесь к ним – сообщите о находке по номеру 112», — предупредил Анохин.
Ранее Life.ru сообщал о гибели двух человек при атаке беспилотников на город Ярцево в Смоленской области. Тогда обломки одного из 37 сбитых дронов упали на многоквартирный дом, спровоцировав пожар. Спасатели вывели из опасной зоны десять человек, а для жильцов повреждённого здания организовали пункт временного размещения.