ВС РФ поразили железнодорожный локомотив с грузом для ВСУ у станции Запорожье
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Российские военные нанесли удар по железнодорожному локомотиву в районе станции Запорожье. По информации Минобороны РФ, техника была задействована в транспортировке грузов для украинской армии.
Эпизод вошёл в сводку о ночных атаках беспилотников на объекты, связанные с обеспечением ВСУ. В военном ведомстве сообщили, что удары также затронули портовую и железнодорожную инфраструктуру, а кроме того — морские суда.
В Минобороны уточнили, что поражённый локомотив использовался для перевозки грузов, предназначенных для украинских подразделений.
Ранее Life.ru рассказал, как российские военные нанесли удар по двум локомотивам в районе станции Матвеевка Запорожской области. По данным Минобороны, эти машины также использовались для перевозки грузов, предназначенных для ВСУ. Кроме того, ведомство сообщало о поражении двух локомотивов в районе станции Сербка Одесской области.