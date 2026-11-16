Российские военные нанесли удар по железнодорожному локомотиву в районе станции Запорожье. По информации Минобороны РФ, техника была задействована в транспортировке грузов для украинской армии.

Эпизод вошёл в сводку о ночных атаках беспилотников на объекты, связанные с обеспечением ВСУ. В военном ведомстве сообщили, что удары также затронули портовую и железнодорожную инфраструктуру, а кроме того — морские суда.

В Минобороны уточнили, что поражённый локомотив использовался для перевозки грузов, предназначенных для украинских подразделений.