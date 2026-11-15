Владимир Зеленский признал, что после российских ударов в ряде украинских регионов сложилась крайне сложная обстановка. Больше всего проблем с энергетической инфраструктурой, по его словам, накопилось в Днепропетровской области. О ситуации украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

«В Запорожье и Днепропетровском регионе сложилась очень непростая ситуация после российских ударов», — написал Зеленский.

Он также обратил внимание на последствия атак для энергетического сектора. По утверждению главы киевского режима, с начала сентября Днепропетровская область стала регионом, по которому пришлось наибольшее количество ударов по объектам энергоснабжения. Второе место в этой статистике занимает столичный регион.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам и объектам украинской инфраструктуры, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что среди целей были энергетические и транспортные объекты, предприятия по выпуску беспилотников и склады боеприпасов. Также сообщалось о поражении мест размещения украинских подразделений.