В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Виды Днепропетровска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nazarovsergey
В Днепропетровске сообщили о взрыве во время воздушной тревоги. Информацию распространил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.
«В Днепропетровске слышен взрыв», — говорится в сообщении телеканала.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области действует сигнал воздушной тревоги.
Сведения о возможных разрушениях, пострадавших и причинах взрыва на данный момент отсутствуют. Официальные комментарии местных властей также не поступали.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов сразу в нескольких регионах Украины. По его словам, под удар попали Житомирская, Кировоградская, Одесская и Сумская области, а также железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской и Харьковской областях.