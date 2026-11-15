В Днепропетровске сообщили о взрыве во время воздушной тревоги. Информацию распространил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.

Сведения о возможных разрушениях, пострадавших и причинах взрыва на данный момент отсутствуют. Официальные комментарии местных властей также не поступали.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов сразу в нескольких регионах Украины. По его словам, под удар попали Житомирская, Кировоградская, Одесская и Сумская области, а также железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской и Харьковской областях.