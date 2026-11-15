Зеленский сообщил о повреждении энергообъектов в четырёх областях Украины
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В нескольких регионах Украины после ночных взрывов повреждены объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.
По его словам, повреждения энергообъектов зафиксированы в Житомирской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях. В Днепропетровской и Харьковской областях, как сообщил Зеленский, пострадала инфраструктура железной дороги.
На подконтрольной украинским властям части Запорожской области, по его данным, повреждены как энергетические, так и железнодорожные объекты.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе по двум локомотивам в районе станции Днепропетровск. По данным Минобороны России, техника использовалась для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
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