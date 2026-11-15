Крупный пожар вспыхнул в автосалоне Mercedes-Benz в Одессе на юге Украины. Возгорание, предположительно, началось после взрыва. Об этом сообщает украинское издание «Страна», опубликовавшее кадры с места происшествия.

Ранее Life.ru сообщал об ударах по портовой инфраструктуре в Одесской области. По данным Минобороны России, в ночь на 15 ноября были поражены паромный терминал, здание управления порта и электроподстанция в Черноморске. Кроме того, военное ведомство заявило об уничтожении сухогруза, который, по его информации, перевозил военные грузы для ВСУ.