В Киеве вновь произошёл взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Новости.Live».

В воскресенье в украинской столице уже поступали сообщения о взрывах. Позднее стало известно о новом происшествии.

Это уже не первый взрыв в украинской столице за сегодняшний день. Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве после серии взрывов загорелись складские помещения в Вышгородском районе. Масштаб разрушений и площадь возгорания не уточнялись.