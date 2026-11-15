В Киевской области после серии взрывов вспыхнул пожар на территории складского комплекса. Повреждения получили помещения предприятия в Вышгородском районе. Об этом сообщила областная военная администрация.

«В Вышгородском районе повреждены складские помещения предприятия. Возник пожар», — говорится в сообщении ведомства.

Масштаб разрушений и площадь возгорания официально не уточняются. Данных о возможных пострадавших в опубликованном сообщении также нет.

О пожаре в районе складских объектов Вышгорода ранее сообщило украинское издание «Страна». Журналисты рассказали о сильном возгорании, возникшем после взрывов.