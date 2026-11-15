Под Киевом после взрывов вспыхнул пожар на складах
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В Киевской области после серии взрывов вспыхнул пожар на территории складского комплекса. Повреждения получили помещения предприятия в Вышгородском районе. Об этом сообщила областная военная администрация.
«В Вышгородском районе повреждены складские помещения предприятия. Возник пожар», — говорится в сообщении ведомства.
Масштаб разрушений и площадь возгорания официально не уточняются. Данных о возможных пострадавших в опубликованном сообщении также нет.
О пожаре в районе складских объектов Вышгорода ранее сообщило украинское издание «Страна». Журналисты рассказали о сильном возгорании, возникшем после взрывов.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении логистического объекта в Киевской области после взрыва. Инцидент произошёл 5 ноября в Бучанском районе, где после атаки загорелся объект логистической инфраструктуры. К тушению пожара привлекли подразделения украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.