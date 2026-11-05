В Бучанском районе Киевской области в результате взрыва повреждён объект логистической инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ведомство заявило об ударе по логистической инфраструктуре. Название объекта, масштаб повреждений и площадь возгорания в приведённом сообщении не уточняются.