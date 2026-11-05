В Киевской области повреждён объект логистики, вспыхнул пожар
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Baleha
В Бучанском районе Киевской области в результате взрыва повреждён объект логистической инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ведомство заявило об ударе по логистической инфраструктуре. Название объекта, масштаб повреждений и площадь возгорания в приведённом сообщении не уточняются.
Ранее, 11 октября, в Бучанском районе после атаки беспилотника загорелись складские помещения предприятия. Глава областной администрации Тимур Ткаченко тогда сообщил о локализации пожара и продолжающемся тушении.