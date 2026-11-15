Ограничения в работе американской спутниковой системы Starshield мешают украинским военным перехватывать российские ударные беспилотники. По словам Владимира Зеленского, из-за этого часть дронов достигает целей, в том числе объектов энергетической инфраструктуры. С соответствующими претензиями он вновь выступил на фоне споров Киева с компанией SpaceX.

Проблема связана со скоростью движения терминалов, при которой сохраняется спутниковая связь. В районах вдоль линии фронта и на территориях, контролируемых Россией, действует ограничение в 161 километр в час. Зеленский утверждает, что оно мешает ВСУ использовать скоростные дроны-перехватчики против российских реактивных беспилотников. Именно из-за этих ограничений некоторым российским аппаратам удаётся преодолевать противовоздушную оборону.