Зеленский заявил, что ограничения Starshield мешают ВСУ сбивать российские дроны
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Ограничения в работе американской спутниковой системы Starshield мешают украинским военным перехватывать российские ударные беспилотники. По словам Владимира Зеленского, из-за этого часть дронов достигает целей, в том числе объектов энергетической инфраструктуры. С соответствующими претензиями он вновь выступил на фоне споров Киева с компанией SpaceX.
Проблема связана со скоростью движения терминалов, при которой сохраняется спутниковая связь. В районах вдоль линии фронта и на территориях, контролируемых Россией, действует ограничение в 161 километр в час. Зеленский утверждает, что оно мешает ВСУ использовать скоростные дроны-перехватчики против российских реактивных беспилотников. Именно из-за этих ограничений некоторым российским аппаратам удаётся преодолевать противовоздушную оборону.
Ранее Life.ru сообщал, почему Илон Маск ограничил использование Starlink украинскими военными. Предприниматель заявил, что ВСУ применяли гражданскую спутниковую связь для наступательных атак беспилотников, нарушая правила SpaceX. При этом Маск подчеркнул, что военная система Starshield находится под контролем правительства США, которое и определяет порядок её использования.