«Никогда не разрешалось»: Илон Маск рассказал, за что ВСУ отключили Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что перекрыл украинским военным возможность использовать Starlink для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей. В соцсети X глава SpaceX сообщил, что обнаруженную лазейку устранили ещё на прошлой неделе.

Миллиардер обвинил ВСУ в нарушении правил эксплуатации спутниковой системы связи. Он подчеркнул, что Starlink создавался как гражданский коммерческий сервис, поэтому его применение для атакующих операций с использованием дронов никогда не допускалось. По словам бизнесмена, подобные действия не должны быть разрешены и в дальнейшем.

«Использование Starlink, гражданской коммерческой службы, для наступательных ударов дронов, чтобы убивать людей, никогда не было разрешено и не должно быть», — говорится в сообщении.

При этом Маск провёл чёткую границу между Starlink и другой спутниковой системой — Starshield. Последняя находится под контролем американского правительства, которое самостоятельно определяет порядок её использования. Предприниматель дал понять, что решения относительно военного сервиса остаются за властями США.

«Starlink остаётся критически важной для обороны Украины, так как это единственная система, которую нельзя заглушить или взорвать, по крайней мере пока. Если бы Starlink отключили, украинская передовая линия сразу бы рухнула. Это НЕ угроза, это просто констатация факта», — написал он.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзных перебоях в работе Starlink на Украине, из-за которых ВСУ пришлось отменить несколько операций. Проблемы возникли 14 октября, когда терминалы спутниковой связи начали терять соединение при перемещении со скоростью свыше 160 километров в час. По информации украинских СМИ, изменения затронули оборудование, используемое военными подразделениями. Представители Киева выразили недовольство внезапными ограничениями, поскольку они повлияли на проведение запланированных мероприятий.