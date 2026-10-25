«Горите в аду»: Маск обрушился на сторонников продолжения конфликта на Украине

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал тех, кто выступает за продолжение боевых действий на Украине, но не предлагает реалистичного плана урегулирования. По мнению миллиардера, призывы к затягиванию конфликта без конкретных решений заслуживают презрения. Об этом он написал в соцсети X.

«Я испытываю лишь полнейшее презрение к лицемерным, злобным поджигателям войны, которые выступают за бесконечную бойню и не предлагают никакого реалистичного решения конфликта. Горите в аду», — заявил Маск.

Резкое высказывание предпринимателя прозвучало на фоне обсуждения использования спутниковой системы Starlink украинскими военными. Маск утверждает, что ВСУ нарушили условия предоставления связи, применяя её для наступательных ударов беспилотниками. По его словам, компания SpaceX ограничила такую возможность, поскольку гражданский сервис не предназначен для подобных операций.

Ранее Life.ru сообщал, что глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поддержал заявление Маска. По мнению российского чиновника, миллиардер разоблачает ложь сторонников продолжения конфликта. Дмитриев подчеркнул, что для достижения мира необходимы честность и реалистичные решения.