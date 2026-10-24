Пока западные политики продолжают накачивать Украину оружием, Илон Маск вскрывает неприглядную правду о тех, кто наживается на конфликте. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично поддержал американского миллиардера, заявив, что Маск разоблачает ложь разжигателей войны. По мнению Дмитриева, для достижения мира необходимы честность и реалистичные решения — и именно бизнесмен, в отличие от многих западных лидеров, говорит об этом открыто.

«Илон разоблачает ложь разжигателей войны. Для достижения мира необходимы честность и реалистичные решения», — написал Дмитриев в соцсети X на английском языке, прикрепив соответствующий пост Маска.

Ранее Life.ru писал, что Илон Маск сообщил, что Украина нарушила условия использования спутниковой системы Starlink, применив её для наступательных ударов дронов, из-за чего компания была вынуждена ограничить работу сервиса. Кроме того, предприниматель предупредил, что отключение Starlink приведёт к немедленному обрушению украинского фронта, но подчеркнул, что это не угроза, а констатация факта. Маск также резко раскритиковал тех, кто выступает за бесконечное продолжение конфликта, не предлагая при этом реалистичных путей урегулирования.