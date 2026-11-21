Украинские подразделения потеряли около 1 015 военнослужащих за сутки в зоне специальной военной операции. Такие данные приводят пресс-центры группировок войск Вооружённых сил России.

Согласно предоставленной информации, в зоне ответственности группировки «Север» потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили свыше 120 военнослужащих, «Запад» — более 205. На направлении «Южной» группировки противник потерял до 150 человек, а в зоне ответственности группировки «Центр» — более 335.

Кроме того, пресс-центры сообщили о потерях до 190 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Восток» и до 15 — на направлении «Днепр».