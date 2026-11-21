Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки в зоне СВО в 1 015 боевиков
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Украинские подразделения потеряли около 1 015 военнослужащих за сутки в зоне специальной военной операции. Такие данные приводят пресс-центры группировок войск Вооружённых сил России.
Согласно предоставленной информации, в зоне ответственности группировки «Север» потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили свыше 120 военнослужащих, «Запад» — более 205. На направлении «Южной» группировки противник потерял до 150 человек, а в зоне ответственности группировки «Центр» — более 335.
Кроме того, пресс-центры сообщили о потерях до 190 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Восток» и до 15 — на направлении «Днепр».
Ранее начальник секретного делопроизводства 6-го рейнджерского полка Сил специальных операций Украины сержант Александр Катрук погиб при ракетном ударе в Харьковской области. Также стало известно о гибели разведчика 150-го батальона Вооружённых сил Украины Артура Назарова, известного как «фотограф Майдана». Назаров снимал события в Киеве в 2013–2014 годах, позднее участвовал в боевых действиях и организовал в Сумах группу «Горячие бармены», занимавшуюся изготовлением зажигательных смесей и разведкой.