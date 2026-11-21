Начальник секретного делопроизводства 6-го рейнджерского полка Сил специальных операций Украины сержант Александр Катрук, по данным российских силовых структур, погиб при ракетном ударе в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах РФ.

Собеседник агентства также рассказал о гибели разведчика 150-го батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артура Назарова, известного как «фотограф Майдана». Назаров снимал события в Киеве в 2013–2014 годах, позднее участвовал в боевых действиях и организовал в Сумах группу «Горячие бармены», занимавшуюся изготовлением зажигательных смесей и разведкой.

Кроме того, российские силовики заявили о ликвидации двух украинских офицеров в Сумской области. Речь идёт о командире миномётного взвода 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригады старшем лейтенанте Сергее Стецюке и заместителе начальника погранзаставы 15-го погранотряда капитане Александре Грохольском.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении группы военнослужащих 475-го отдельного штурмового полка ВСУ в Харьковской области. По данным российских силовых структур, подразделение готовилось к выдвижению из района села Хатнее, однако его обнаружила разведка. После этого по украинским военным нанесли комплексный огневой удар.