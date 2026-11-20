Российские военные уничтожили группу украинских штурмовиков, пытавшихся выдвинуться из района села Хатнее в Харьковской области. По данным российских силовых структур, речь идёт о военнослужащих 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал источник агентства, украинское подразделение численностью до отделения пехоты готовилось к выдвижению на великобурлукском направлении. Однако российская разведка заранее обнаружила формирование группы, после чего по ней нанесли комплексный огневой удар.

«Формирование группы заблаговременно вскрыто разведкой. В результате комплексного огневого поражения противник полностью уничтожен», — сообщил собеседник агентства.

При этом на Волчанском и Великобурлукском участках фронта продолжаются ожесточённые бои. По информации российских силовиков, наиболее напряжённая обстановка сохраняется в районе Шевченково Первого и лесных массивах возле Бугаевки.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе российских войск по пункту временной дислокации 475-го штурмового полка в Великом Бурлуке. В конце октября разведчики группировки «Север» обнаружили место размещения украинского подразделения, после чего по нему нанесли удар. Тогда же российские военные сообщали о продвижении на соседних участках фронта и усилении давления на позиции ВСУ.