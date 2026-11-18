Российские операторы беспилотников уничтожили американскую гаубицу М777 в районе Староверовки Харьковской области. Артиллерийское орудие ВСУ обнаружили возле жилых домов, сообщает Telegram-канал «РАСЩЕПИЛО», освещающий работу 68-й мотострелковой дивизии.

Бойцы 121-го мотострелкового полка уничтожили гаубицу М777. Видео © Telegram / РАСЩЕПИЛО

Позицию украинского расчёта на Купянском направлении выявили разведчики 68-й мотострелковой дивизии. По информации источника, гаубица находилась в непосредственной близости от жилой застройки.

После обнаружения цели к её поражению привлекли операторов беспилотников 121-го мотострелкового полка. По артиллерийской установке нанесли удары с воздуха.

Как утверждается в сообщении, беспилотники добились прямых попаданий. В результате американское орудие было выведено из строя.