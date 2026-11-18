Разведка нашла, БПЛА добили: ВС РФ уничтожили американскую гаубицу под Купянском
Российские дроны уничтожили американскую гаубицу М777 под Купянском
Российские операторы беспилотников уничтожили американскую гаубицу М777 в районе Староверовки Харьковской области. Артиллерийское орудие ВСУ обнаружили возле жилых домов, сообщает Telegram-канал «РАСЩЕПИЛО», освещающий работу 68-й мотострелковой дивизии.
Бойцы 121-го мотострелкового полка уничтожили гаубицу М777. Видео © Telegram / РАСЩЕПИЛО
Позицию украинского расчёта на Купянском направлении выявили разведчики 68-й мотострелковой дивизии. По информации источника, гаубица находилась в непосредственной близости от жилой застройки.
После обнаружения цели к её поражению привлекли операторов беспилотников 121-го мотострелкового полка. По артиллерийской установке нанесли удары с воздуха.
Как утверждается в сообщении, беспилотники добились прямых попаданий. В результате американское орудие было выведено из строя.
Ранее Life.ru сообщал, что российский беспилотник «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу М777 на правобережье Херсонской области. По словам оператора с позывным Гудини, артиллерийское орудие обнаружили на расстоянии 33 километров, после чего по нему применили два барражирующих боеприпаса. Оба достигли цели.
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