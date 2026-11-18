Российские военные нанесли удар по украинским позициям в окрестностях Путивля Сумской области. Этот город в начале XVII века служил временной столицей Лжедмитрия I, сообщает в мессенджере «Макс» Минобороны РФ.

Путивль сыграл заметную роль в событиях Смутного времени. С конца 1604-го до весны 1605 года здесь располагалась ставка самозванца, откуда он руководил восстанием против Бориса Годунова.

Теперь населённый пункт вновь упоминается в военных сообщениях. Согласно информации российского оборонного ведомства, подразделения группировки «Север», действующие на этом направлении, улучшили своё тактическое положение.

Минобороны также представило данные о потерях украинских формирований в регионе. По оценке ведомства, ВСУ лишились до 225 военнослужащих и 11 автомобилей. Кроме того, в сводке перечислены самоходная артиллерийская установка и шесть станций, предназначенных для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска взяли под контроль село Никольское в Сумской области. По данным издания, населённый пункт заняли военнослужащие 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, вытеснив подразделения украинских пограничников и двух бригад ВСУ.