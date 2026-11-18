Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по местам производства и хранения беспилотников ВСУ, военным аэродромам и складам боеприпасов. По данным Минобороны РФ, поражены также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими военными, и пункты временной дислокации подразделений ВСУ. Всего ведомство отчиталось об ударах по целям в 143 районах.

Как сообщили в Министерстве обороны России, для поражения объектов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

Помимо производственных площадок и хранилищ беспилотных летательных аппаратов, в перечне целей названы места производства и хранения наземных робототехнических комплексов. Также удары, согласно сводке ведомства, пришлись по инфраструктуре, которую украинская армия использует для обеспечения своих подразделений.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по местам хранения и запуска украинских беспилотников, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Тогда в Минобороны также заявили об использовании авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.