Российские военные инженеры расчистили проход через минные заграждения Вооружённых сил Украины (ВСУ), чтобы штурмовые подразделения могли подобраться к опорному пункту в глубине обороны без предварительного обнаружения. Как сообщили в Минобороны РФ, инженерной группой руководил старший лейтенант Артём Матюшенко.

Во время операции сапёры передвигались небольшими группами. Один из разведывательных беспилотников противника заметили вовремя, поэтому военнослужащие успели скрыться. После этого инженерная группа продолжила работу и подготовила проход для штурмовиков.

В том же сообщении ведомство описало столкновение с участием сержанта Зураба Концелидзе. Его подразделение обнаружили во время выдвижения. Сержант обошёл огневую позицию с фланга и атаковал её гранатами, а затем участвовал в зачистке траншей. Концелидзе получил ранение, но продолжил бой после оказания себе первой помощи.

Ранее отставной полковник заявил, что российские войска могут взять Славянск и Краматорск до конца 2026 года, если командование поставит такую задачу. При этом эксперт усомнился в целесообразности прямого штурма Славянско-Краматорского укрепрайона. По его мнению, более выгодным вариантом могут стать действия на других направлениях, которые вынудят украинские подразделения оставить занимаемые позиции.