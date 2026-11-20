Российские войска могут взять Славянск и Краматорск до конца 2026 года, если командование поставит такую задачу. Подобный сценарий допустил в беседе с «Газетой.Ru» полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

«Если такая задача стоит к концу года, как говорили в сводках Совинформбюро во время войны, в ходе ожесточённых уличных боёв штурмом овладеть городами Славянск и Краматорск, то, в принципе, эта задача до конца года решаема по большому счёту», — заявил военный обозреватель.

При этом эксперт усомнился в целесообразности прямого штурма Славянско-Краматорского укрепрайона. По его мнению, более выгодным вариантом могут стать действия на других направлениях, которые вынудят украинские подразделения оставить занимаемые позиции.

«Выгоднее всего было бы, например, нанести удары на других направлениях, которые привели бы к тому, что противник, оказавшись под угрозой окружения, сам начал отводить войска из Славянско-Краматорского укрепленного района», — объяснил Ходарёнок.

Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских войск в направлении Славянска. В сводке СВО за 20 ноября отмечалось, что подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в Донбассе, в том числе на подступах к Славянску и в районе Дружковки.