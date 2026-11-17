Российские войска установили контроль примерно над 90% территории Донецкой Народной Республики. Такую оценку озвучил глава региона Денис Пушилин во время прямой линии с жителями, посвящённой итогам года.

По словам руководителя ДНР, на оставшихся участках российским подразделениям предстоит столкнуться с серьёзными оборонительными рубежами украинской армии. Особое внимание он уделил двум крупным городам, которые по-прежнему находятся под контролем ВСУ.

«Но ещё у нас впереди Краматорск, Славянск», — подчеркнул Пушилин.

Он пояснил, что продвижение на этих направлениях может оказаться особенно сложным. Украинские военные располагали значительным временем для создания укреплённых позиций и подготовки населённых пунктов к обороне.

Ранее Life.ru сообщал о боях на подступах к Славянску и Краматорску. В сводке за 16 ноября отмечалось продвижение российских подразделений в районе Славянско-Краматорской агломерации. По информации военных корреспондентов, столкновения продолжаются за оборонительные рубежи, прикрывающие восточные окраины обоих городов.