Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который перевозил военные грузы для ВСУ в порт Черноморск Одесской области. Судно было поражено во время морского перехода, сообщили в оборонном ведомстве.

«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Черноморск военные грузы», — говорится в сообщении министерства.

Название судна, его государственная принадлежность и характер полученных повреждений не уточняются. Информации о судьбе экипажа также нет. Удар был нанесён в рамках действий российских войск против морских маршрутов снабжения украинской армии.