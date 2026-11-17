ВС РФ поразили сухогруз, перевозивший военные грузы в Черноморск
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Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который перевозил военные грузы для ВСУ в порт Черноморск Одесской области. Судно было поражено во время морского перехода, сообщили в оборонном ведомстве.
«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Черноморск военные грузы», — говорится в сообщении министерства.
Название судна, его государственная принадлежность и характер полученных повреждений не уточняются. Информации о судьбе экипажа также нет. Удар был нанесён в рамках действий российских войск против морских маршрутов снабжения украинской армии.
Ранее Life.ru сообщал об ударах по портовой инфраструктуре Черноморска и сухогрузу, направлявшемуся в Одессу. Российские беспилотники поразили паромный терминал, здание управления порта и электроподстанцию, которые обеспечивали разгрузку и хранение военных грузов. Кроме того, под удар попало судно, перевозившее военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.