Под удар российских войск попало производство крылатых ракет FP-5 «Фламинго» в Павлограде Днепропетровской области Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью было поражено предприятие «Софрахим», на мощностях которого также выпускают другие виды ракетного вооружения и комплектующие к ним.

«[Поражено] предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов (ЧАО «Софрахим») в н. п. Павлоград, на базе которого организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих для стартовых двигателей и боевых частей оперативно-тактических ракет FP-7, «Гром-2» и управляемых ракет «Нептун-МД», — заявили в Минобороны России.

Таким образом, согласно данным военного ведомства, поражённая площадка задействована в производстве сразу нескольких типов ракет. Помимо готового вооружения, там изготавливают компоненты, необходимые для работы стартовых двигателей и оснащения боевых частей.