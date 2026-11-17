«Фламинго», «Гром-2» и «Нептун-МД»: Армия России ударила по «Софрахиму»
ВС РФ нанесли удар по «Софрахиму», где выпускают «Фламинго» и ракетное топливо
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Под удар российских войск попало производство крылатых ракет FP-5 «Фламинго» в Павлограде Днепропетровской области Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью было поражено предприятие «Софрахим», на мощностях которого также выпускают другие виды ракетного вооружения и комплектующие к ним.
«[Поражено] предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов (ЧАО «Софрахим») в н. п. Павлоград, на базе которого организовано производство оперативно-тактических ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих для стартовых двигателей и боевых частей оперативно-тактических ракет FP-7, «Гром-2» и управляемых ракет «Нептун-МД», — заявили в Минобороны России.
Таким образом, согласно данным военного ведомства, поражённая площадка задействована в производстве сразу нескольких типов ракет. Помимо готового вооружения, там изготавливают компоненты, необходимые для работы стартовых двигателей и оснащения боевых частей.
Ранее российские войска нанесли удар по киевскому заводу «Меридиан» имени С. П. Королёва, который, по информации Минобороны, выпускал оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго». Кроме того, 22 октября военное ведомство сообщило о поражении авиазавода «Антонов» в Киеве, где производились ракеты FP-5, FP-9 и беспилотники большой и средней дальности.
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