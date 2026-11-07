Российские войска нанесли удар по киевскому предприятию «Меридиан» имени С. П. Королёва, которое, по данным Минобороны РФ, задействовано в производстве оперативно-тактических и крылатых ракет «Фламинго». Об этом военное ведомство сообщило 7 ноября, раскрыв подробности ночной атаки на объекты украинского военно-промышленного комплекса.

«В Киеве поражены промышленное предприятие (ООО „Меридиан“ им. С. П. Королёва), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты „Фламинго“», — говорится в сообщении Минобороны.

Предприятие оказалось в числе целей массированного удара, нанесённого российскими военными высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности. Ранее Минобороны сообщило, что в Киеве и области поражены объекты военной промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие деятельность ВСУ.

«Меридиан» — одно из старейших предприятий радиоэлектронной промышленности Киева. Завод был основан в 1953 году и первоначально специализировался на выпуске сложной электронной техники. Позднее его производственные мощности стали использоваться для создания компонентов ракетного вооружения.

Предприятие уже попадало под удары российских войск. Как рассказывал Life.ru, 19 июля Минобороны сообщило о поражении завода «Меридиан», который выпускал детали для ракет «Нептун-МД». По данным военного ведомства, на предприятии изготавливали элементы корпусов, комплектующие систем наведения и различные агрегаты управляемых ракет. Тогда же российские военнослужащие нанесли удары по другим киевским производствам, связанным с выпуском ракетного вооружения и беспилотников.

«Меридиан» имеет особый статус в украинской промышленности. В июле Life.ru со ссылкой на документы правительства Украины сообщал, что предприятие ещё 4 марта 2015 года включили в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Такой статус подчёркивает его роль в промышленной системе страны.

Ракеты FP-5 «Фламинго» разработаны украинской компанией Fire Point. Для них заявлена дальность полёта до трёх тысяч километров и масса боевой части более тонны. Компания также занимается выпуском ударных беспилотников FP-1 и FP-2 и разработкой новых ракетных систем FP-7 и FP-9.