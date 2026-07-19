Поражённый ВС РФ завод «Меридиан» имел стратегическое значение для Украины

Киевское предприятие «Меридиан» имени Королёва, по которому российские военные нанесли удар, обладало особым статусом. Согласно документам украинского кабмина, с которыми ознакомился ТАСС, оно было внесено в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны, ещё 4 марта 2015 года.

Завод, основанный в 1953-м, специализировался на производстве комплектующих для систем наведения ракет «Нептун-МД». Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении в Киеве сразу нескольких предприятий, занятых выпуском военных изделий для ВСУ, и этот завод оказался в их числе.

Напомним, минувшей ночью Россия нанесла самый массированный удар баллистическими ракетами за всё время спецоперации. По данным местных пабликов, менее чем за час было выпущено около 40 ракет. В Бучанском районе зафиксированы пожары на складах и логистическом объекте, украинские источники утверждают, что повреждения получил склад американской компании. В городе поднимается дым, жителей просят не покидать укрытия.