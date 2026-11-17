Российские военные нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Киеве, задействованным в производстве ударных беспилотников. В числе поражённых объектов оказались завод «Укрпластик» и площадка, на которой собирали дроны Ан-196 «Лютый». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 17 ноября.

По данным ведомства, предприятие «Укрпластик» занималось изготовлением комплектующих для беспилотных летательных аппаратов ударного назначения. Выпускаемая продукция использовалась при производстве военной техники.

Ещё одной целью стало производство украинских беспилотников Ан-196 «Лютый». Как уточнили в Минобороны, сборка этих аппаратов осуществлялась с использованием деталей и оборудования иностранного происхождения.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении склада беспилотников и комплектующих в населённом пункте Новые Петровцы под Киевом. По сведениям российского оборонного ведомства, объект использовался для хранения беспилотной техники и необходимых для её производства деталей. Удар по складу был нанесён 16 ноября с применением БПЛА.