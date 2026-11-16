Российские военные поразили склад в Новых Петровцах Киевской области, где, по данным Минобороны РФ, хранились беспилотники и комплектующие к ним. Ведомство сообщило, что удар был нанесён днём с применением БПЛА.

Склад стал одной из целей серии ударов по инфраструктуре, которую, как утверждает министерство, использовали в интересах украинской армии. В сообщении перечислены логистические центры, портовые и железнодорожные объекты.

«В результате удара поражены: склад в н. п. Новые Петровцы Киевской области, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе беспилотниками по логистическому центру в Запорожье. По данным Минобороны РФ, днём 15 ноября был поражён объект, который ВСУ использовали для хранения военных грузов и товаров двойного назначения.