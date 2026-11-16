Под Сумами вновь атакован завод «Импульс»: Военкор раскрыл, чем предприятие важно для ВСУ
Поддубный сообщил о новом ударе ВС РФ по заводу «Импульс» в Шостке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска вновь нанесли удар по заводу «Импульс» в городе Шостке Сумской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём канале в MAX, указав на значение предприятия для украинского военно-промышленного комплекса.
По словам военкора, завод располагает производственными мощностями, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях. Особенность предприятия заключается в полном цикле изготовления средств инициирования взрывчатых веществ.
«Импульс» являлся единственным предприятием на Украине, способным в замкнутом цикле производить полный ассортимент средств инициирования промышленных взрывчатых веществ», — пояснил Поддубный.
Продукция завода, как уточнил журналист, прежде предназначалась для угольной и горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетики и строительства. При этом, по словам Поддубного, производственные мощности задействованы и в интересах Министерства обороны Украины.
Шостка уже фигурировала в сообщениях российского Минобороны 13 ноября. Тогда ведомство заявило о поражении двух электроподстанций в Сумской области, снабжавших электроэнергией предприятия украинского ВПК и военные логистические центры.
Ранее Life.ru сообщал об ударе по двум электроподстанциям в Шостке и посёлке Воронеж Сумской области. По данным Минобороны РФ, эти объекты обеспечивали в том числе работу производств беспилотников и комплектующих для них.
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