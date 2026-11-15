Российские военные нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в Запорожье, подконтрольному ВСУ. Как указывает Минобороны РФ, объект использовался для хранения военных грузов и товаров двойного назначения. Об этом ведомство сообщило в своём канале в MAX.

Как уточнили в министерстве, атака была проведена днём 15 ноября. В Минобороны отметили, что удары беспилотными летательными аппаратами наносились по объектам, задействованным в интересах украинской армии, включая логистическую и портовую инфраструктуру.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по портовой инфраструктуре Черноморска и сухогрузу у Одессы. По данным Минобороны РФ, в ночь на 15 ноября были поражены паромный терминал, здание управления порта и электроподстанция, задействованные в обеспечении военных поставок для ВСУ. Также ведомство заявило о поражении сухогруза, перевозившего военное имущество и грузы двойного назначения.