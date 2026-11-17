Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1441 украинский беспилотник. По масштабам налёт стал одним из крупнейших с начала 2026 года, превысив показатели предыдущих массированных атак. Об этом свидетельствует статистика Министерства обороны РФ.

Согласно сведениям военного ведомства, отражать воздушное нападение пришлось сразу в нескольких частях страны. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и другими областями Центральной России, Поволжья и южных регионов.

Кроме того, средства ПВО работали в Московском регионе, Башкирии, Крыму и Краснодарском крае. Воздушные цели также перехватывали над акваториями Чёрного и Азовского морей. Всего в сводке Минобороны упоминаются 22 российских региона, включая территории федерального значения и республики.

Нынешний налёт превзошёл предыдущую масштабную атаку, зафиксированную всего сутками ранее. В ночь на 16 ноября российские военные отчитались об уничтожении 1336 беспилотников. Таким образом, новый показатель оказался выше на 105 аппаратов.