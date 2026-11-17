В Новгородской области после ночной атаки беспилотников повреждения получил жилой дом. Его обитателей временно переселили в специально организованный пункт размещения. Угрозы жизни людей нет, пострадавшим от происшествия обещана необходимая поддержка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

По словам главы области, российские военные отразили налёт БПЛА в ночь на 17 ноября. Однако падающие фрагменты одного из аппаратов повредили жилое здание. В целях безопасности находившихся там граждан разместили в пункте временного пребывания. Региональные власти намерены оказать им всестороннюю помощь, включая денежные компенсации.

Дронов поблагодарил военнослужащих за отражение воздушной атаки и напомнил местным жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности. При обнаружении фрагментов беспилотников категорически запрещено приближаться к ним или пытаться самостоятельно осмотреть находку. О подозрительных предметах следует незамедлительно сообщать по телефону 112.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении двух дачных домов и промышленного объекта при массированном налёте беспилотников на Новгородскую область. Тогда, 10 ноября, обошлось без пострадавших, а экстренные службы оперативно ликвидировали последствия атаки. Власти также пообещали владельцам повреждённой недвижимости материальную поддержку.