Силы противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотник в небе над Ленинградской областью. Отражение воздушной атаки продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — подчеркнул глава области, уточнив количество ликвидированных воздушных целей.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 275 украинских дронов самолётного типа за 12 часов — с 20:00 20 ноября до 08:00 21 ноября по московскому времени. Дроны перехватывали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями. Кроме того, подразделения ПВО работали над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Утром 21 ноября Life.ru сообщал о первых шести беспилотниках, уничтоженных над Ленинградской областью во время воздушной атаки. Уже тогда региональные власти предупреждали, что работа средств противовоздушной обороны продолжается.