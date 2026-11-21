Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 275 украинских беспилотников самолётного типа. Атака затронула 11 областей, Крым и акваторию Чёрного моря. Такие данные приводятся в сводке Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны сбивали с 20:00 20 ноября до 08:00 21 ноября по московскому времени. Средства ПВО работали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями.

Кроме того, воздушные цели были перехвачены над Крымским полуостровом и Чёрным морем. Всего за указанный период военные отчитались об уничтожении 275 аппаратов.