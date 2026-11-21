Российские дроны поразили сухогруз с грузами для ВСУ в районе Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы двойного назначения для украинской армии. Судно находилось на морском переходе в районе Одессы, сообщили в Минобороны РФ.
Атака стала частью ночных ударов по объектам, которые использовались для обеспечения ВСУ. Помимо морских судов, под удар попали объекты энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Поражённый сухогруз доставлял грузы двойного назначения в порт Одессы.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе по другому сухогрузу в Одесской области. Беспилотники поразили судно, которое перевозило грузы двойного назначения для ВСУ в порт Южный. Атака произошла во время морского перехода.