Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы двойного назначения для украинской армии. Судно находилось на морском переходе в районе Одессы, сообщили в Минобороны РФ.

Атака стала частью ночных ударов по объектам, которые использовались для обеспечения ВСУ. Помимо морских судов, под удар попали объекты энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Поражённый сухогруз доставлял грузы двойного назначения в порт Одессы.