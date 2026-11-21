В военном ведомстве уточнили, что под удар попала инфраструктура, задействованная в электроснабжении украинского военно-промышленного комплекса. Речь идёт о подстанции, расположенной на западе страны.

В Кривом Роге после взрывов возникли перебои с подачей воды и газа

В Кривом Роге после взрывов возникли перебои с подачей воды и газа

Ранее российские войска поразили четыре электроподстанции сразу в трёх областях Украины. Как сообщало Минобороны 17 ноября, среди целей были три подстанции напряжением 330 кВ в Ровно, Грабове и Каменском, а также объект на 110 кВ в Черновцах.