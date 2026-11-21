Дроны ВС РФ достали подстанцию 110 кВ в Сарнах Ровненской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские военные поразили электроподстанцию напряжением 110 кВ в городе Сарны Ровненской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.
В военном ведомстве уточнили, что под удар попала инфраструктура, задействованная в электроснабжении украинского военно-промышленного комплекса. Речь идёт о подстанции, расположенной на западе страны.
Ранее российские войска поразили четыре электроподстанции сразу в трёх областях Украины. Как сообщало Минобороны 17 ноября, среди целей были три подстанции напряжением 330 кВ в Ровно, Грабове и Каменском, а также объект на 110 кВ в Черновцах.
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