В Кривом Роге после ракетных ударов возникли перебои с водоснабжением и подачей газа. Остановка Центральной насосной станции затронула три района города, сообщили местные власти и предприятие «Кривбасводоканал».

По информации водоканала, станция прекратила работу из-за аварийного отключения электроэнергии. Позднее специалисты подключили оборудование к генератору, однако давление в водопроводной сети может оставаться пониженным. Глава городского совета обороны Александр Вилкул предупредил об ограничениях водоснабжения в Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районах. Кроме того, в городе ввели ограничения на подачу газа.

По данным водоканала, перебои с водой могут затронуть жителей более 40 улиц и нескольких населённых пунктов. Восстановление полноценного водоснабжения зависит от возобновления подачи электроэнергии.

Ранее атомные электростанции Украины сократили выработку электроэнергии. Причиной ограничений стали повреждения подстанций, отвечающих за передачу и распределение электроэнергии. Из-за нарушений в работе этих объектов атомным станциям пришлось уменьшить объёмы генерации.