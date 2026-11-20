Российские военные нанесли удар по железнодорожному локомотиву возле станции Рядовое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, локомотив использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения Вооружённых сил Украины.

В тот же день Армия РФ нанесла удары по ряду других объектов на территории Украины. В частности, Минобороны заявило о поражении логистического центра в Городне Черниговской области, где хранились и распределялись военные грузы.

Под удар также попала теплоэлектроцентраль «Слобожанская» в Харьковской области. Российское оборонное ведомство утверждает, что объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.

Кроме того, военные сообщили об атаке на сухогруз и портовую инфраструктуру Черноморска в Одесской области, которые, по данным Минобороны, использовались для доставки и разгрузки имущества военного назначения.