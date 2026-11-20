Российские войска нанесли удар по теплоэлектроцентрали «Слобожанская» в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу предприятий украинской военной промышленности.

«[Поражена] теплоэлектроцентраль „Слобожанская“ в Харьковской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины», — говорится в сообщении министерства.

Дополнительных сведений о масштабах повреждений станции и последствиях удара в приведённом сообщении ведомства нет.