Минобороны сообщило о поражении ТЭЦ «Слобожанская» в Харьковской области
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Российские войска нанесли удар по теплоэлектроцентрали «Слобожанская» в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу предприятий украинской военной промышленности.
«[Поражена] теплоэлектроцентраль „Слобожанская“ в Харьковской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины», — говорится в сообщении министерства.
Дополнительных сведений о масштабах повреждений станции и последствиях удара в приведённом сообщении ведомства нет.
Ранее Life.ru сообщал о новом ударе российских войск по ТЭЦ-5 «Харьковская». По информации Минобороны России, эта станция также использовалась для электроснабжения предприятий украинского военно-промышленного комплекса.