Российские военные нанесли точный удар по ТЭЦ-5 «Харьковская» в Харькове, которая обеспечивала электричеством военные предприятия и иные объекты ВСУ на Украине. Об этом 17 ноября сообщило Минобороны РФ.

Удар наносился беспилотниками и оружием наземного и воздушного базирования. ВС РФ не первый раз атакуют «Харьковскую». Последний раз прилёт фиксировался 14 ноября. ТЭЦ использовалась как источник энергии для самого областного центра, так и для западных пригородов Харькова, где сосредоточены цеха по сборке и восстановлению техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Киеве, задействованным в производстве ударных беспилотников. В числе поражённых объектов оказались завод «Укрпластик» и площадка, на которой собирали дроны Ан-196 «Лютый».