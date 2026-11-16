Минобороны РФ сообщило об ударе по хранилищам топлива ВСУ в порту Николаева
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Российские войска нанесли удар по объектам хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в морском порту Николаева, которые, по данным российской стороны, использовались для снабжения украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате удара поражены: в морском порту Николаев объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал о поражении железнодорожного локомотива с грузом для ВСУ в районе станции Запорожье. Кроме того, российские войска нанесли удар по сухогрузу в Чёрном море, который направлялся в порт Черноморск с военными грузами и товарами двойного назначения. Тем временем в Вышгородском районе Киевской области после двух атак беспилотников вспыхнул крупный пожар на складском комплексе. Украинские экстренные службы подтвердили повреждения и сообщили о ликвидации возгорания.