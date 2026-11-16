Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который шёл в украинский порт Черноморск с грузами для ВСУ. По информации Министерства обороны РФ, судно перевозило военное имущество и товары двойного назначения.

В ведомстве уточнили, что корабль находился в море, когда по нему был нанесён удар. Минобороны сообщило о поражении судна, однако не раскрыло его название, принадлежность и подробности произошедшего.