Сухогруз с военными грузами попал под удар в Чёрном море
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который шёл в украинский порт Черноморск с грузами для ВСУ. По информации Министерства обороны РФ, судно перевозило военное имущество и товары двойного назначения.
В ведомстве уточнили, что корабль находился в море, когда по нему был нанесён удар. Минобороны сообщило о поражении судна, однако не раскрыло его название, принадлежность и подробности произошедшего.
Ранее Life.ru рассказал, как российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Черноморска и сухогрузу, направлявшемуся в Одессу. По данным Минобороны РФ, тогда были поражены паромный терминал, здание управления порта и электроподстанция, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.