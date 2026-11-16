В Вышгородском районе Киевской области после ударов беспилотников вспыхнул крупный пожар на территории складского комплекса. Над местом происшествия поднялся густой столб дыма, кадры которого распространились в Сети.

Под Киевом после повторной атаки беспилотников загорелись склады. Видео © Telegram / Киев ИНФО

Беспилотники атаковали складские помещения промышленного предприятия. Через некоторое время последовал ещё один удар по тому же району. В сообщениях также говорится о повторной детонации. Повреждение складов подтвердили в Киевской областной военной администрации. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что Вышгородский район подвергся двум атакам 15 ноября. На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание. После тушения сотрудники экстренных служб продолжили разбирать повреждённые конструкции и проливать их водой, чтобы предотвратить повторное воспламенение. Масштаб разрушений и площадь пожара не уточнялись. Информации о назначении складского комплекса и содержимом помещений нет.