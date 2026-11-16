Российские артиллеристы поразили свыше десяти укреплённых позиций ВСУ в Харьковской области, которые украинские подразделения намеревались использовать при отступлении. Об этом рассказал командир артиллерийского взвода с позывным Беркут.

Удары наносили военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север». Для поражения заранее оборудованных огневых точек и опорных пунктов применялись буксируемые пушки «Гиацинт-Б» и самоходные гаубицы «Мста-С».

По словам офицера, артиллерия приступала к работе сразу после получения данных о расположении целей.

«После получения координат целей расчёты уничтожили позиции противника не более, чем за пять минут», — подчеркнул Беркут.

Подразделения «Севера» продолжают выполнять боевые задачи на вверенных участках фронта. Основное внимание сосредоточено на расширении зоны безопасности вдоль российской государственной границы в Сумской и Харьковской областях.