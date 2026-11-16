Некуда отступать: ВС РФ разнесли более 10 запасных позиций ВСУ под Харьковом
Артиллеристы группировки «Север» уничтожили более 10 позиций ВСУ под Харьковом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские артиллеристы поразили свыше десяти укреплённых позиций ВСУ в Харьковской области, которые украинские подразделения намеревались использовать при отступлении. Об этом рассказал командир артиллерийского взвода с позывным Беркут.
Удары наносили военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север». Для поражения заранее оборудованных огневых точек и опорных пунктов применялись буксируемые пушки «Гиацинт-Б» и самоходные гаубицы «Мста-С».
По словам офицера, артиллерия приступала к работе сразу после получения данных о расположении целей.
«После получения координат целей расчёты уничтожили позиции противника не более, чем за пять минут», — подчеркнул Беркут.
Подразделения «Севера» продолжают выполнять боевые задачи на вверенных участках фронта. Основное внимание сосредоточено на расширении зоны безопасности вдоль российской государственной границы в Сумской и Харьковской областях.
Ранее Life.ru сообщал о поражении более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала ноября. Российские военные обнаруживали замаскированные укрепления с помощью разведывательных беспилотников, после чего передавали координаты артиллерийским расчётам и операторам ударных дронов.