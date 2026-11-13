Российские беспилотники и артиллерия с начала ноября поразили более 50 блиндажей с личным составом ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник планирования и противодействия БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Карта.

«Для поражения целей применялись FPV-дроны, беспилотники самолётного типа «Молния-2», а также артиллерия. Удары по позициям противника наносились круглосуточно, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений», — пояснил офицер.

По его словам, обнаружением украинских укреплений занимаются операторы разведывательных беспилотников. Во время наблюдения они выявляют замаскированные позиции, в том числе по наличию антенн, спутниковых терминалов Starlink и другим признакам размещения военнослужащих.

Информацию об обнаруженных объектах разведчики передают на командный пункт. После проверки координаты поступают расчётам ударных беспилотников и артиллерийским подразделениям.

Как отметил Карта, взаимодействие воздушной разведки и средств огневого поражения позволяет вести удары по позициям ВСУ круглосуточно. По оценке российского офицера, такая работа создаёт условия для дальнейшего продвижения штурмовых групп на Харьковском направлении.