Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Котовка в Харьковской области.

В ходе наступательных действий штурмовые группы выбили формирования противника с укрепленных позиций на данном участке линии соприкосновения.

Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Украинские силы понесли ощутимые потери и были вынуждены отступить.

В настоящее время на освобожденной территории завершается зачистка опорных пунктов, ведется инженерная разведка и разминирование ключевых дорог.

Успешное продвижение на этом рубеже позволяет российским подразделениям улучшить тактическое положение и перерезать снабжение соседних вражеских гарнизонов.

Закрепление в селе создает выгодный плацдарм для дальнейшего выдавливания противостоящих отрядов вглубь региона.