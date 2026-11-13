Очередной укрепрайон пал: Военные РФ вытеснили остатки ВСУ из села Котовка
В группировке «Север» заявили о взятии под контроль Котовки под Харьковом
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Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Котовка в Харьковской области.
В ходе наступательных действий штурмовые группы выбили формирования противника с укрепленных позиций на данном участке линии соприкосновения.
Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Украинские силы понесли ощутимые потери и были вынуждены отступить.
В настоящее время на освобожденной территории завершается зачистка опорных пунктов, ведется инженерная разведка и разминирование ключевых дорог.
Успешное продвижение на этом рубеже позволяет российским подразделениям улучшить тактическое положение и перерезать снабжение соседних вражеских гарнизонов.
Закрепление в селе создает выгодный плацдарм для дальнейшего выдавливания противостоящих отрядов вглубь региона.
Ранее Life.ru рассказывал о продвижении группировки «Север» в Харьковской области. Тогда российские военнослужащие заняли Петропавловку и Лозовую, а также установили контроль над Марьино в Сумской области.