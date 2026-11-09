ВС РФ освободили Васильковое в Запорожской области
Обложка © ТАСС / Александр Река
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Васильковое Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В сообщении ведомства говорится, что подразделения продвинулись в глубину обороны противника.
Ранее Life.ru сообщал о переходе под российский контроль Червоного Яра и Юльевки в Запорожской области. В боях за Червоный Яр участвовали подразделения группировки «Восток», а Юльевку заняла группировка «Днепр».
Больше новостей о действиях российских военных и событиях на передовой — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.