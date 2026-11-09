Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Васильковое Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении ведомства говорится, что подразделения продвинулись в глубину обороны противника.

Ранее Life.ru сообщал о переходе под российский контроль Червоного Яра и Юльевки в Запорожской области. В боях за Червоный Яр участвовали подразделения группировки «Восток», а Юльевку заняла группировка «Днепр».