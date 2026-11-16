Мобилизованного в ВСУ одесского ресторатора, который готовил для командира одного из подразделений, отправили в штурмовики после неудачного застолья. Бывший управляющий сетью ресторанов оказался в Сумской области, его дальнейшая судьба неизвестна, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, изначально бизнесмена призвали на службу в качестве личного повара украинского командира. Однако после одного из застолий его положение резко изменилось.

«После неудачной попойки, на которой украинский командир не угодил своим гостям приготовленным угощением, бывшего управляющего сетью ресторанов отправили в штурмовики в Сумскую область», — рассказал источник.

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