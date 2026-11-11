В Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали священника Украинской православной церкви (УПЦ) Михаила Шведа, воспитывающего четверых детей и имеющего серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на прихожан.

Протоиерей служит настоятелем Покровского храма в селе Куражин Каменец-Подольской епархии. Кроме того, он окормляет несколько других приходов Новоушицкого благочиния.

По информации СПЖ, у клирика имеются заболевания сердца, варикоз и дальтонизм. Несмотря на это, 11 ноября его доставили в город Хмельницкий для прохождения военно-врачебной комиссии.