Сотрудники ТЦК задержали многодетного священника УПЦ в Хмельницкой области
Михаил Швед. Обложка © Союз православных журналистов
В Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали священника Украинской православной церкви (УПЦ) Михаила Шведа, воспитывающего четверых детей и имеющего серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на прихожан.
Протоиерей служит настоятелем Покровского храма в селе Куражин Каменец-Подольской епархии. Кроме того, он окормляет несколько других приходов Новоушицкого благочиния.
По информации СПЖ, у клирика имеются заболевания сердца, варикоз и дальтонизм. Несмотря на это, 11 ноября его доставили в город Хмельницкий для прохождения военно-врачебной комиссии.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали священника УПЦ после остановки его автомобиля. По сведениям Союза православных журналистов, протоиерея доставили в военкомат, а попытки добиться его освобождения оказались безрезультатными. Позднее супруга священнослужителя опубликовала фотографию мужа уже в военной форме.