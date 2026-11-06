В Киеве попытка мобилизации обернулась жестоким конфликтом. Пожилой мужчина на костылях решил вмешаться в драку сотрудников ТЦК и мужчины. Он начал снимать проходящее на телефон, но вскоре его повалили на землю и начали пинать ногами. Кадры публикуют киевские телеграм-каналы.

В Киеве старика на костылях повалили на землю и избили при попытке мобилизации. Видео © Telegram/ Kиiв Info

На записи видно, как лежащий на земле человек пытается защититься от мужчины в военной форме и маске, отбиваясь костылями. Пострадавший также хотел зафиксировать происходящее на мобильный телефон. Однако, как утверждается, один из участников задержания разбил устройство, помешав съёмке.

Ранее Life.ru сообщал о конфликте с сотрудниками ТЦК в Кривом Роге, где местные жительницы помешали задержанию молодого человека. На распространившемся в соцсетях видео представители военкомата и полицейские пытались силой усадить мужчину в служебный автомобиль. Женщины вмешались в происходящее, помогли ему пересесть в другую машину, а затем помешали правоохранителям организовать погоню.